وزير النقل: "الرئيس السيسي فتح حمام القطار بنفسه عشان يطمن على نظافته"

08:44 م الإثنين 03 يناير 2022
وزير النقل: "الرئيس السيسي فتح حمام القطار بنفسه عشان يطمن على نظافته"

كامل الوزير

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل إنه لدينا عربات سكة حديد جديدة ومتطورة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن جميع العربات التي تخرج للخدمة "بالبلدي كدة مش هتكون مسلوقة، وكل أهالينا هيحسوا إن شاء الله الفترة القادمة أن كل العربات أصبحت أدمية فيها كل شئ يليق بالمصريين في الجمهورية الجديدة".

وأضاف في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد: " الزحام اللي كان موجود خاصة أيام العطلات والمواسم والأعياد لن يتكرر مرة أخرى باقي".

وتابع: "الرئيس بيطمن بنفسه على الحالة الفنية للعربية"، قائلًا: "عمرك شوفت رئيس جمهورية بيدخل عربية ويفتح حمام العربية علشان يطمن على نظافته".

وأضاف: "الرئيس تدخل بنفسه أن اللي موجود واقف على الحمام اللي بينظفه نزودله الحافز بتاعه شوية علشان نضمن أن العربية تكون نظيفة مية في المية".

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