​مفتي الجمهورية: استخدام وسائل منع الحمل حلال

​كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في اجتماعها اليوم الاثنين، الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات لحلها، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

وقال رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إنه يجب أن يكون هناك جهة واحدة منوط بها الاهتمام بالمشكلة السكانية حيث إن المسئولية عن القضية ضاعت بين الجهات ولابد من توحيد جهة الاختصاص، مقترحًا أن تكون تلك الجهة المركز القومي للسكان، وتكون قراراته نافذة.

وأكد مفتي الجمهورية أن استخدام الوسائل الطبية لمنع الحمل لمواجهة الزيادة السكانية حلال ولا يحدث أي ضرر بالأسرة ولا المرأة، مضيفًا: "يجب الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة لأن بعض الأسر لا تعتني بالأطفال بعد إنجابها وهذا ظلم حقيقي".

أضاف خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة القضية السكانية: "لا مشكلة في الأخذ بالأسباب من أجل الحفاظ على التنمية وتحقيق أهداف إيجابية للأسرة والدولة".