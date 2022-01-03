تقرير رسمي يتوقع ملوحة مساحات شاسعة من الدلتا وفقدان قدرة الأراضي على الإنتاج

كتب- محمد نصار:

ذكر تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والصادر من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تفاصيل التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية على الوضع الزراعي في مصر.

وقال التقرير إنه خلال عام 2019 أسهمت الزراعة بما يقرب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعلها أحد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري.

وبحسب التقرير يوفر قطاع الزراعة الأغذية والنسيج ومنتجات أخرى، كما يدعم سَبل كسب الرزق لنسبة تبلغ 55% من السكان ويوفر فرص عمل لنسبة تبلغ 27.5% من القوى العاملة في مصر.

كما أضاف التقرير أن هناك عدد من العوامل التي تعرقل التنمية الزراعية في مصر، والتي تتضمن ندرة الموارد المائية، حيث إن الأراضي المؤهلة للزراعة لا تتعدى حصة صغيرة فقط من الأراضي المصرية وهي في الغالب الأراضي المحيطة بدلتا النيل، وهذا بدوره يؤدي إلى ضغط كبير على إمكانية نمو الناتج الزراعي.

كما أشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، بما أن غالبية النشاط الزراعي في مصر يتمركز في منطقة دلتا النيل، كما سبق التوضيح، فإنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر في الإنتاجية الزراعية.

كذلك أوضح التقرير أنه من المرجح أن تتوغل المياه عالية الملوحة إلى مساحات شاسعة من الدلتا مما سيزيد من احتمالية أن تصبح الأراضي الزراعية الحالية غير مناسبة للإنتاج الزراعي، وكذلك سيكون لدرجات الحرارة المتزايدة وأنماط هطول الأمطار المتغيرة تأثيرات مختلفة في المحاصيل الرئيسية بمصر.

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