تقرير رسمي يتوقع ملوحة مساحات شاسعة من الدلتا وفقدان قدرة الأراضي على الإنتاج

08:15 م الإثنين 03 يناير 2022
تقرير رسمي يتوقع ملوحة مساحات شاسعة من الدلتا وفقدان قدرة الأراضي على الإنتاج

اراضي زراعية - ارشيفية

كتب- محمد نصار:

ذكر تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والصادر من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تفاصيل التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية على الوضع الزراعي في مصر.

وقال التقرير إنه خلال عام 2019 أسهمت الزراعة بما يقرب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعلها أحد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري.

وبحسب التقرير يوفر قطاع الزراعة الأغذية والنسيج ومنتجات أخرى، كما يدعم سَبل كسب الرزق لنسبة تبلغ 55% من السكان ويوفر فرص عمل لنسبة تبلغ 27.5% من القوى العاملة في مصر.

كما أضاف التقرير أن هناك عدد من العوامل التي تعرقل التنمية الزراعية في مصر، والتي تتضمن ندرة الموارد المائية، حيث إن الأراضي المؤهلة للزراعة لا تتعدى حصة صغيرة فقط من الأراضي المصرية وهي في الغالب الأراضي المحيطة بدلتا النيل، وهذا بدوره يؤدي إلى ضغط كبير على إمكانية نمو الناتج الزراعي.

كما أشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، بما أن غالبية النشاط الزراعي في مصر يتمركز في منطقة دلتا النيل، كما سبق التوضيح، فإنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر في الإنتاجية الزراعية.

كذلك أوضح التقرير أنه من المرجح أن تتوغل المياه عالية الملوحة إلى مساحات شاسعة من الدلتا مما سيزيد من احتمالية أن تصبح الأراضي الزراعية الحالية غير مناسبة للإنتاج الزراعي، وكذلك سيكون لدرجات الحرارة المتزايدة وأنماط هطول الأمطار المتغيرة تأثيرات مختلفة في المحاصيل الرئيسية بمصر.

ملوحة التربةملوحة التربة 1

اقرأ أيضًا..

- غمر 30% من الإسكندرية.. تقرير حكومي يتوقع هجرة 10 ملايين شخص من المناطق الساحلية

الأراضي الزراعية التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط الوضع الزراعي الدلتا

الخبر التالى:

حسين زين: تطبيق نظام البصمة في ماسبيرو سيعود بالنفع على المخلصين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

436

متعافون اليوم

387159

إجمالي الإصابات

21797

إجمالي الوفيات

321568

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تعاقدت عليها مصر.. تفاصيل 3 أدوية واعدة لعلاج مصابي كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا