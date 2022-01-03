الصحة: ضبط 8 آلاف طن أغذية و900 ألف لتر عصائر فاسدة في 2021

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 8 آلاف طن و١٣٠ كيلوجرام، أغذية متنوعة، و858 ألف و٣٧٩ لتر من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال العام الماضي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالمي والقائم بعمل وزير الصحة بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، من خلال الحملات الدورية المكثفة التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم المرور على 169 ألف و137 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى إعدام 4047 طن و498 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة، و151 ألف و402 لتر من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم ضبط 3952 طن و632 كيلوجرام من الأغذية المتنوعة، و706 ألف و 977 لتر من العصائر والمياه المعبأة للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب 335 ألف و80 عينة من المواد الخام للأغذية المتنوعة، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت "عبدالغفار" إلى استخراج 658 ألف و8 شهادات صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين في تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، مضيفًا أنه تم تحرير146 ألف و٨٠٤ محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.