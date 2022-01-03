أمين "الأعلى للشئون الإسلامية" خطيبا للجمعة المقبلة من مسجد الأربعين بالمنصورة
كتب - محمود مصطفى:
كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة، من مسجد الأربعين بقرية سلكا مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "العمل شرف"، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.
وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
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