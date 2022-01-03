الشيوخ يقر علاوة سنوية للعاملين لاتقل عن 3% من أجر التأمين

12:48 م الإثنين 03 يناير 2022
الشيوخ يقر علاوة سنوية للعاملين لاتقل عن 3% من أجر التأمين

مجلس الشيوخ

كتب- نشات علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، على منح علاوة سنوية دروية للعاملين لا تقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالي: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينىوتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

مجلس الشيوخ علاوة سنوية المجلس القومى للأجور

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