صورة مفبركة ورسالة النهاية.. تفاصيل انتحار فتاة بالحبة القاتلة في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي في محافظة الغربية وسمًا "هاشتاج" بعنوان "حق_بسنت_لازم_يرجع"، وذلك عقب انتحارها بسبب تداول صورة مفبركة لها وهي عارية.

أحداث الواقعة بدأت منذ عدة أيام بتداول صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وجه الفتاة، "بسنت.خ" ما أصبح حديث الأهالي في المنطقة التي تسكن فيها، ودفعها للتفكير في الانتحار عبر ابتلاع قرص حفظ الغلال السام، المعروف إعلاميًا بـ"الحبة القاتلة"

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة مستشفى جامعة طنطا يفيد باستقبال فتاة تدعى "بسنت.خ.ش" في العقد الثاني من عمرها إلى المستشفى في حالة متأخرة، بسبب، تناولها حبة الغلال سامة، وتوفيت في الحال.

تبين أن الفتاة أقدمت على الانتحار هربًا من الضغط النفسي الذي وقع عليها بسبب صورة عارية مفبركة لها، ففضلت الانتحار وتركت رسالة لوالدتها تنفي فيها صلتها بالصور المفبركة.

وجاء في نص الرسالة التي تركتها الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، ودي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد".