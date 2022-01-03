رعاية المبتكرين.. تدشين مركز إبداع الملكية الفكرية وإطلاق برنامج "تسريع التسويق"

كتبت- داليا شبل:

استعرض خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حول حصاد الصندوق لعام 2021.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها إن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال عام 2021، شهد العديد من الإنجازات لدعم ورعاية وتمويل المبتكرين والباحثين؛ لتطوير إمكانات التسويق للمنتجات أو الخدمات الجديدة وربط البحث العلمي بالصناعة، ومواكبة الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة.

ولفت التقرير إلى قيام الصندوق بإطلاق حزمة من البرامج والمنصات الإلكترونية التي تدعم تنمية ثقافة الابتكار، وربطها بالصناعة؛ لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة من خلال خطة عمل تنفيذية تتضمن برنامج دعم طلبة مدارس المتفوقي"STEM"، وبرنامج تسريع التسويق، وبروتوكول "طبق براءتك" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبوابة الابتكار، وندوات وورش عمل عن الابتكار، ومجلة الابتكار (نافذة الابتكار)، بالإضافة إلى منصة تواصل اجتماعي للمبتكرين والنوابغ.

وأوضح التقرير أن الصندوق قام بتدشين برنامج "مركز إبداع الملكية الفكرية EiPIC "الموجه لدعم طلبة مدارس المتفوقين "STEM" بالتعاون مع كل من: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، ومركز العلوم والصناعةCOSI) ) بالولايات المتحدة الأمريكية، وبتمويل مشترك يقدمه كل من: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الصندوق، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ضمن برنامجهاSTESSA ؛ لتعزيز مدارس المتفوقين، واكتسابهم المبادئ والقيم الأساسية في مجال الإبداع والابتكار، كما يتيح لهم فرص التطبيق عبر آليات حماية الملكية الفكرية وريادة الأعمال، كما يعمل برنامج "مركز إبداع الملكية الفكرية EiPIC "على توفير فرص التواصل المباشر بين الطلاب وبين نماذج حقيقية للمبتكرين، والمخترعين، والعلماء الحاصلين على براءات الاختراع في المجالات المختلفة، ورواد الأعمال في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول التقرير إطلاق الصندوق برنامج تسريع التسويق؛ لدعم ريادة الأعمال التكنولوجية، وتخطى الحيز الافتراضي الذي يعيق وصول نتائج ومخرجات البحث والابتكار إلى السوق؛ بما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأضاف التقرير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية والصندوق؛ بهدف تحويل براءات الاختراع إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجاري، لرفع مستوى التكنولوجيا في الأسواق المصرية، والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية دعمًا لشعار "صنع في مصر".

وأطلق الصندوق، في إطار نشر ثقافة الابتكار، النافذة الإلكترونية؛ بهدف نشر ثقافة الابتكار والأخبار العالمية والمحلية، بحيث تكون بمثابة نافذة للمهتمين من الشباب والأطفال والنشء من عمر 4 سنوات وحتى 15 سنة، لاكتشاف النابغين، وتوجيه فكرهم إلى الفكر الابتكاري ذي الأسس العلمية السليمة.

ونوه التقرير إلى فتح باب التطوع للشباب الجامعي وما بعد الجامعي في مختلف محافظات مصر؛ للمشاركة في الفعاليات العلمية، والتثقيفية، والتفاعلية، حتى يصبح لدي الصندوق قاعدة كبيرة من الشباب وفريق العمل المتاح للمساهمة مع الصندوق في العديد من المهام.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة تنفذ حاليًا سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في كل المجالات، من خلال احتضان أفكار العلماء ورواد الأعمال المصريين، والعمل على تطويرها وتحويلها إلى منتجات تسويقية تخدم المجتمع وتحقق التنمية.