"الزراعة" توضح دور معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية في تطوير الصناعات الغذائية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، إن قطاع الصناعات الغذائية من أقدم القطاعات الصناعية في مصر، حيث يتألف هذا القطاع من 10 مجموعات أساسية وتشمل الألبان ومنتجاتها، والزيوت ومشتقاتها، والمشروبات الغازية والمياه المعبأة، ومنتجات الخضراوات والفاكهة، والحلويات والشيكولاتة، والأسماك واللحوم والدواجن، والأغذية الخاصة والإضافات الغذائية، وصناعة الطحن، وضرب الأرز والعجائن الغذائية (المكرونة).

وأشار عرفات إلى أن التصنيع الزراعي الوجه الآخر المكمل للزراعة والنهوض بها، فالتنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير وإيجاد علاقات تشابكية بين منشآت التصنيع الزراعي والمنتجين الزراعيين يؤدي إلى رفع القيمة المضافة من الحاصلات الزراعية ويقلل الفاقد منها ويسهم في زيادة عرض المنتجات الزراعية على مدار العام ويُسهم في زيادة دخل المزارعين وتطوير أساليب الزراعة.

وأضاف عرفات، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أمس الأحد، أنه يجب أن لا تقل نسبة التصنيع في أي محصول من المحاصيل الزراعية عن 30% من إجمالي الكميات المنتجة؛ حتى تستحوذ المنتجات الزراعية على أكثر من 25% من الدخل القومي بدلًا من 14%، كما أنه لابد من استحداث طرق جديدة في التصنيع الزراعي وتجفيف معظم محاصيل الفاكهة بدلًا من استيرادها بملايين الجنيهات.

وأوضح مدير المعهد أن الوزارة تشارك في توفير الغذاء الصحي الآمن وزيادة نسبة مساهمة التصنيع الغذائي في الدخل القومي وزيادة دخل العاملين بقطاعَي الزراعة والتصنيع الغذائي واستخدام التقنيات الحديثة للتوسع في مشروعات التصنيع الغذائي وابتكار طرق تصنيعية جديدة والتعرف على المشكلات القائمة بالجهات المنتجة للغذاء وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال عرفات إن المعهد يعد إحدى أذرع القوى الناعمة للدولة المصرية من خلال تقديم الدعم الفني للدول الصديقة؛ خصوصًا الدول الإفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والمساهمة بفاعلية في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 وفي تحقيق أهداف الألفية للتنمية.

وأشار مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية إلى أن مهام عمل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية هي إجراء البحوث والدراسات العلمية التطبيقية المتعلقة بمجالات التصنيع الغذائي من مختلف مصادرها (نباتية وحيوانية)، بهدف إطالة فترة الحفظ -تقليل الفاقد- رفع القيمة الاقتصادية للمنتج- الاستغلال الأمثل للغذاء- نقل تكنولوجيا تصنيع الغذاء لقطاع الصناعات الغذائية المختلفة.