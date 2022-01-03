اعرف مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3 يناير في القاهرة والمحافظات

03:30 ص الإثنين 03 يناير 2022
اعرف مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3 يناير في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة

كتب- محمد عبدالناصر:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 3 يناير 2022، في العاصمة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

- مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:19 صباحًا
أذان الظهر 11:59 صباحاً
أذان العصر 2:48 مساءً
أذان المغرب 5:07 مساءً
أذان العشاء 6:29 مساءً

- مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 05:24 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً
موعد أذان العصر 2:49 مساءً
موعد آذان المغرب 5:07 مساءً

موعد أذان العشاء 6:31 مساءً

- مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 05:15 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:54 صباحاً
موعد أذان العصر 2:41 مساءً
موعد أذان المغرب 5:01 مساءً
موعد أذان العشاء 6:23 مساءً.

- مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 05:05 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:52 صباحاً
موعد أذان العصر 2:50 مساءً
موعد أذان المغرب 5:11 مساءً
موعد أذان العشاء 6:29 مساءً

للمزيد من التفاصيل..

مواقيت الصلاة أوقات الصلاة

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