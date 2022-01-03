​​في خطوات.. "الكهرباء" تكشف طريقة التعامل مع الأعطال الفنية للعدادات مسبقة الدفع

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض الإجراءات التي يجب على أي مواطن اتباعها عند تعرض العداد مسبق الدفع لأي عطل طارئ، حرصًا على استقرار وانتظام التيار الكهربائي.

وأوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر لـ"مصراوي"، أنه في حال تعرض العداد مسبق الدفع لأعطال فنية يجب على أي مواطن اتباع ما يلي:

- التعامل مع معطيات كارت الشحن للعداد مسبوق الدفع.

- قبل إجراء شحن جديد للكارت، يتم قراءة كارت الشحن من خلال جهاز الشحن بشركة توزيع الكهرباء حتى يمكن التعامل أولًا مع كل معطيات كارت الشحن.

- ظهور رسالة "تم سحب الكارت من العداد مبكرًا".

- إعادة إدخال الكارت بالسداد مرة أخرى والانتظار قليلاً.

- لا توجد أي تسويات.

ظهور رسالة "حالة العداد غير سليمة".

ونوه المصدر إلى أنه في حال ظهور رسالة حالة العداد "غير سليمة" يتم اتباع الآتي:

- يتم مراجعة العداد من الناحية المنية بالموقع.

- عمل إجراءات التصحيح.

- عمل التسوية المطلوبة إذا لزم الأمر.

- الفصل المتكرر للعداد.

- تلف كارت الشحن.

- التأكد من تلف الكارت.

- إصدار كارت شحن بديل بإيصال نقدية.

- لا توجد تسويات.

عدم قبول كارت الشحن عند إدخاله بفتحة الكارت بالعداد.

وأشار إلى أنه في حال عدم قبول كارت الشحن عند إدخاله بفتحة الكارت بالعداد يتم اتباع الآتي:_

- إذا كان السبب تلف كارت الشحن، يتم إصدار كارت بديل طبقًا للبند السابق.

- إذا كان بسبب تلف فتحة إدخال الكارت بالعداد، يتم الآتي بمعرفة في الشركة "يرفع العداد للإصلاح".

- عمل التسوية المستحقة خلال فترة الرفع.

- احتراق العداد "بمعرفة في الشركة"يرفع العداد ويركب آخر.

- عمل التسوية اللازمة عن الفترة من تاريخ الإحتراق حتى تركيب المداد الجديد.

- الإنذار باقتراب إنتهاء رصيد الكارت.

- إضاءة لمبة الإنذار عند وصول العداد لحد الإنذار "غالبا المتبقي 10 جنيهات".

- يقوم العداد بفصل التيار عن مكان الإشتراك.

- بإدخال كارت الشحن يمكن إعادة التيار مرة واحدة.

- لا توجد تسوية.

- انتهاء رصيد الشحن بالكارت وما زال السداد يعمل دون فصل التيار.

ونوه إلى أنه عند إجراء شحن جديد للكارت يظهر بتقرير قراءة الكارت الآتي:_

- تلف مفتاح "الفصل والتوصيل" الموجود داخل السداد والمسؤول عن فصل التيار عند انتهاء الرصيد.

- يتم عمل مطالبة بقيمة المبلغ المستحق للشركة منذ تاريخ انتهاء رصيد الشحن وتلف المفتاح والتي تم رصدها بالعداد بالجنيه.