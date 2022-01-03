​​هل ترتفع محاصيل الفاكهة والخضروات نتيجة سوء الأحوال الجوية؟ "الزراعة" تجيب

06:30 ص الإثنين 03 يناير 2022
​​هل ترتفع محاصيل الفاكهة والخضروات نتيجة سوء الأحوال الجوية؟ "الزراعة" تجيب

محاصيل الخضر والفاكهة ارشيفية

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ معمل المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن محاصيل الخضر هي الأكثر تأثرًا بموجات التقلبات الجوية، موضحًا أنه من الممكن أن ترتفع الأسعار بعض الشيء نتيجة انتشار حشرات تتأثر بالأمطار وتؤثر على تلك المزروعات كالطماطم والخيار والبطاطس.

وقال أبو المعاطي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن محاصيل الفاكهة هى الأكثر استفادة من الجو الممطر، حيث يكون التزهير مبكر والإنتاجية تكون أفضل، مشيرًا إلى أن محاصيل القمح والشعير والبقوليات تناسبها هذه الأجواء.

وحول مجابهة الآفات التي تهدد الخضر أكد أستاذ المناخ، ضرورة الرش الآمن بحمض الكبريتيك وإزاحة المياه بشكل دائم وعدم تركها متجمعة، لافتًا إلى أن الشتاء هذا العام من الواضح أنه سيكون متقلب ويحتاج إلى مزيد من التوعية.

وأشار أبو المعاطي، إلى أن المحاصيل التي تزرع في الصوب ستكون في حالة جيدة، بينما محاصيل الخضر المنزرعة في الأرض المفتوحة ستواجه الصقيع وانخفاض درجات الحرارة، مضيفًا أن هذا الأمر يكون مؤثر على نمو النبات ويضعف من الإنتاجية.

محاصيل الفاكهة والخضروات الأحوال الجوية وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية

الخبر التالى:

قبل السفر للعمرة.. كل ما تريد معرفته عن مناطق السكن في المدينة المنورة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

436

متعافون اليوم

387159

إجمالي الإصابات

21797

إجمالي الوفيات

321568

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| 29 حالة وفاة في مصر.. وحظر تناول دواء كورونا الفموي لـ 3 حالات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا