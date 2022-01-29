شريف مدكور يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا: "عرفت بالصدفة"
كتب- أسامة علي:
كشف الإعلامي شريف مدكور سبب إعادة حلقات "شارع شريف" المذاع على "الحياة" خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال مدكور، في أول ظهور له في برنامجه "شارع شريف": "جالي دور كورونا وكانت بسيطة الحمد لله واعتقد كانت الأعراض خفيفة علشان مطعم بلقاح كورونا بـ3 جرعات".
وأضاف مدكور: "عرفت أن كان عندي كورونا بالصدفة، وجالي دور عطس غير عادي ورشح، وكنت بنزل عادي، وعملت الـpcr، وكانت نتيجة التحليل إيجابية ولاقيت عندي كورونا".
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان