شريف مدكور يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا: "عرفت بالصدفة"

11:51 م السبت 29 يناير 2022
شريف مدكور يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا: "عرفت بالصدفة"

شريف مدكور

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كتب- أسامة علي:

كشف الإعلامي شريف مدكور سبب إعادة حلقات "شارع شريف" المذاع على "الحياة" خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مدكور، في أول ظهور له في برنامجه "شارع شريف": "جالي دور كورونا وكانت بسيطة الحمد لله واعتقد كانت الأعراض خفيفة علشان مطعم بلقاح كورونا بـ3 جرعات".

وأضاف مدكور: "عرفت أن كان عندي كورونا بالصدفة، وجالي دور عطس غير عادي ورشح، وكنت بنزل عادي، وعملت الـpcr، وكانت نتيجة التحليل إيجابية ولاقيت عندي كورونا".

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