شريف مدكور يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا: "عرفت بالصدفة"

كتب- أسامة علي:

كشف الإعلامي شريف مدكور سبب إعادة حلقات "شارع شريف" المذاع على "الحياة" خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مدكور، في أول ظهور له في برنامجه "شارع شريف": "جالي دور كورونا وكانت بسيطة الحمد لله واعتقد كانت الأعراض خفيفة علشان مطعم بلقاح كورونا بـ3 جرعات".

وأضاف مدكور: "عرفت أن كان عندي كورونا بالصدفة، وجالي دور عطس غير عادي ورشح، وكنت بنزل عادي، وعملت الـpcr، وكانت نتيجة التحليل إيجابية ولاقيت عندي كورونا".