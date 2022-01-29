الطقس غدا الأحد.. رياح مثيرة للرمال.. وأمطار في هذه المناطق

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود غدًا الأحد طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مائل للبرودة على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه تنشط الرياح على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة غدًا 16 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 16 درجة، شمال الصعيد 17 درجة، وجنوب الصعيد 19 درجة.