نصيحة من الصحة للمصابين بكورونا في العزل المنزلي

كتب- أسامة علي:

نصحت وزارة الصحة والسكان المصابين بفيروس كورونا، أثناء فترة العزل المنزلي، بالتأكد من نظافة الأسطح المشتركة في المنزل.

وقالت وزارة الصحة: "في فترة العزل المنزلي، احرص على أن تكون الأسطح المشتركة بالمنزل المقابض الأبواب - التليفونات الأرضي- الطاولات - الكمبيوتر، نظيفة ومطهرة دائمًا لمنع انتشار فيروس كورونا بين أفراد العائلة".

يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا.