نصيحة من الصحة للمصابين بكورونا في العزل المنزلي
كتب- أسامة علي:
نصحت وزارة الصحة والسكان المصابين بفيروس كورونا، أثناء فترة العزل المنزلي، بالتأكد من نظافة الأسطح المشتركة في المنزل.
وقالت وزارة الصحة: "في فترة العزل المنزلي، احرص على أن تكون الأسطح المشتركة بالمنزل المقابض الأبواب - التليفونات الأرضي- الطاولات - الكمبيوتر، نظيفة ومطهرة دائمًا لمنع انتشار فيروس كورونا بين أفراد العائلة".
يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا.
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