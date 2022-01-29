نصيحة من الصحة للمصابين بكورونا في العزل المنزلي

10:46 م السبت 29 يناير 2022
نصيحة من الصحة للمصابين بكورونا في العزل المنزلي

علاج كورونا في المنزل

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كتب- أسامة علي:

نصحت وزارة الصحة والسكان المصابين بفيروس كورونا، أثناء فترة العزل المنزلي، بالتأكد من نظافة الأسطح المشتركة في المنزل.

وقالت وزارة الصحة: "في فترة العزل المنزلي، احرص على أن تكون الأسطح المشتركة بالمنزل المقابض الأبواب - التليفونات الأرضي- الطاولات - الكمبيوتر، نظيفة ومطهرة دائمًا لمنع انتشار فيروس كورونا بين أفراد العائلة".

يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا.

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