متحف الحضارة يستقبل وزيري الثقافة العراقي والليبي

08:56 م السبت 29 يناير 2022
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(مصراوي):

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، والدكتور سلامة إبراهيم الغويل وزير الثقافة والتنمية المعرفية الليبي والوفدين المرافقين لهما.

وكان في استقبال الوزيرين فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والتي اصطحبت الضيوف في جولة داخل قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية، وتعريفهم بتاريخ القطع الأثرية التي يضمها المتحف والتي تعود لمختلف الحقب التاريخية في مصر، بالإضافة إلى إعطائهم فكرة عن تاريخ المتحف وفكرة إنشائه.

هذا وقد حرص الوزيران على تخليد زيارتهما للمتحف عن طريق التقاط الصور التذكارية وتدوين كلمة لهما في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف حيث أعرب وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي خلال كلمته عن استمتاعه بزيارة المتحف واصفا اياه بالتحفة المعمارية، وأن ما يحويه من قطع أثرية خير دليل على عظمة العقل المصري، موجها التحية من دولة العراق لمصر.

كما أكد وزير الثقافة والتنمية المعرفية الليبي في كلمته على شعوره بالفخر والاعتزاز لزيارة المتحف والروابط التاريخية والقيم الدينية والإنسانية التي تعد هي أمل المستقبل للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد التقي صباح اليوم بالدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي وبحثا سبل تعزيز التعاون بين مصر والعراق في مجال العمل السياحي والأثري.

متحف الحضارة وزير الثقافة العراقي وزير الثقافة الليبي

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