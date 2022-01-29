الطقس في 6 أيام.. خريطة الأمطار.. و3 ظواهر جوية تشهدها القاهرة

08:05 م السبت 29 يناير 2022
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الأحد 30 يناير إلى الجمعة 04 فبراير 2022، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا علي كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن الصقيع يتكون في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2 : 3) درجة مئوية.

حالة الطقس الأحد:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس الاثنين:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة من 4 في 8 صباحا تقريبا).

حالة الطقس الثلاثاء والأربعاء:

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.

حالة الطقس الخميس والجمعة:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا..

- الأرصاد: عاصفة ثلجية تضرب شرق المتوسط.. وتكشف حقيقة وصولها إلى مصر (صور)

الطقس الأمطار درجات الحرارة الأرصاد حالة الجو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر كأس أمم أفريقيا | تونس 0 - 0 بوركينا فاسو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا