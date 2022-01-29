الطقس في 6 أيام.. خريطة الأمطار.. و3 ظواهر جوية تشهدها القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الأحد 30 يناير إلى الجمعة 04 فبراير 2022، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا علي كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن الصقيع يتكون في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2 : 3) درجة مئوية.

حالة الطقس الأحد:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس الاثنين:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة من 4 في 8 صباحا تقريبا).

حالة الطقس الثلاثاء والأربعاء:

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.

حالة الطقس الخميس والجمعة:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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