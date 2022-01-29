السيرك القومي وعروض الموسيقى والغناء تجذب رواد معرض الكتاب

07:46 م السبت 29 يناير 2022
السيرك القومي وعروض الموسيقى والغناء تجذب رواد معرض الكتاب

السيرك القومي

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(مصراوي):

قدم نجوم السيرك القومى، مجموعة من الفقرات المميزة التى نجحت فى جذب مرتادي الدورة الثالثة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من الأطفال والشباب والكبار

كما شهد الحضور عددا من العروض الفنية لآلات موسيقية متنوعة منها التشيللو، الأورج، الجيتار، الساكسفون إلى جانب حفل للفرقة "المصرية للموسيقى العربية" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تضمن نخبة من الأعمال الغنائية الشهيرة لاقت استحسان الحضور.

يشار إلى أن البرنامج الفنى المصاحب لفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب يعبر عن تكامل عناصر الإبداع فى المحفل الدولى الذى يجمع شتى ألوان المعرفة من مختلف ارجاء العالم.

السيرك القومي عروض الموسيقى معرض القاهرة الدولي للكتاب

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