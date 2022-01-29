متحدث الري: مساحة الأرز لن تتغير عن العام الماضي.. ونلاحق المخالفين

07:43 م السبت 29 يناير 2022
متحدث الري: مساحة الأرز لن تتغير عن العام الماضي.. ونلاحق المخالفين

محمد غانم المتحدث باسم الموارد المائية

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كتب- أحمد مسعد:

تحدد وزارة الموارد المائية والري، سنويًا المساحة المقرر زراعتها بمحصول الأرز، في ظل أنه أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه في مصر.

وقال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن محصول الأرز واحد من أهم المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه ونحن نعاني من ندرة في الموارد المائية، ومع ذلك نسمح بزراعته على مساحات محدودة للغاية، لاعتبارات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى عدم صدور قرار بتحديد المساحة العام الحالي، إلا أنه على الأغلب ستكون نفس مساحة العام الماضي.

وأضاف غانم في تصريح لمصراوي، أن المساحة المزروعة بالأرز تبلغ 724 ألف فدان، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، و150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا.

وتابع المتحدث باسم الري: "الوزارة عبر قطاعاتها المختلفة ستلاحق المزارعين المخالفين من خلال تحرير محاضر تبديد مياه"، مؤكدًا أن مصر تدفع كل قدراتها لتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه متاحة.

محمد غانم الأرز محصول الأرز وزارة الموارد المائية والري

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