جوخة الحارثي: أنا كائن يعيش باللغة.. ومشغولة بالعلاقة بين الرجل والمرأة (صور)

07:39 م السبت 29 يناير 2022
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تصوير- محمود بكار:

قالت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، الفائزة بجائزة البوكر الدولية: "أنا كائن يعيش باللغة، وكل شخصية أتناولها في أعمالي يكون لها مستوى لغوي مختلف، فالشخصية القوية تختلف عن الشخصية الرقيقة وهكذا".

وأضافت الحارثي خلال الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت: "إلقاء الأحكام أسهل من التفكير ولذلك ففكرة تصنيف الأشخاص، أمر يدل على ضعف التفكير لأن التفكير مرهق، فالناس والعلاقات البشرية أعمق بكثير من ذلك، خاصة في مجتمعات عربية تشجع على وجود أكثر من حياة علنية وسرية للأشخاص".

وتابعت: "أنا مشغولة بتعقيدات العلاقات بين الأبناء والآباء، والأمر متعلق بالتحولات الاجتماعية، وكم من البشر دمرت حياتهم لأشياء حدثت لهم في الطفولة".

وأكملت: "العلاقة بين الرجل والمرأة، تشغلني كثيرًا وداخل هذه العلاقة تبادل للأدوار في فترات كثيرة وأنفر من المجلات النسائية التي تعطي وجبات جاهرة للحياة الزوجية والأمر معقد وعميق حسب ثقافتنا وذوقنا".

وواصلت: "أنا أم ولابد أن أتفرغ لهم بعض الوقت، وهذا حقهم"، مشيرة إلى أن القرى في عمان صارت أشبه بالمدن رغم الخصوصية التي ما زالت تسيطر على جزء منها.

جوخة الحارثي صالون ثقافي معرض الكتاب جائزة البوكر

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