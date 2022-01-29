وزيرة الثقافة تثمن جهود شباب المتطوعين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- أسامة علي:

ثمنت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الجهود المميزة لفريق عمل المتطوعين بالدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمساهمين في تنسيق دخول وخروج الزوار وتعريفهم بخريطة المعرض وأماكن دور النشر، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ووصفتهم بالنماذج الواعدة للشباب الوطني المخلص.

وقالت إنهم تلقوا التدريب اللازم لأداء هذه المهام بكفاءة ضمن مبادرة أنا متطوع التي تم تدشينها وتفعيلها منذ عام 2018 باعتبارها صورة إيجابية للعمل الاجتماعي الخدمي، مؤكدة أن أفرادها أحد عناصر نجاح الفعاليات.