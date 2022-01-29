العمرة.. 3 شروط لإصدار تصريح أداء المناسك لهذه التأشيرات

05:15 م السبت 29 يناير 2022
العمرة.. 3 شروط لإصدار تصريح أداء المناسك لهذه التأشيرات

المسجد الحرام

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، آخر تفاصيل قرارات المملكة، بشأن موسم العمرة لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقال حنفي لمصراوي، إن وزارة الحج والعمرة السعودية، قررت السماح لأصحاب تأشيرات (الزيارة والسياحة والعمل) إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة بعدة شروط.

ووضعت وزارة الحج والعمرة، 3 شروط لإصدار تصريح للعمرة بتأشيرة الزائر أو السائح أو العمل على النحو التالي:

1- ضرورة توفر إصدار التصريح من تطبيق "اعتمرنا".

2- أن يكون المستفيد مسجلا في "أبشر".

3- ظهور الحالة كمحصن في تطبيق "توكلنا".

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت يوم 14 شهر يناير الحالي، تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام، ويشمل ذلك المعتمرين من الداخل والخارج.

من جانبه، علق أحمد البكري، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، وصاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، على السماح لأصحاب التأشيرات المذكورة أعلاه، إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة.

وقال البكري، لمصراوي، إن برنامج "اعتمرنا" كان يسمح بالحجز للعمرة قبل ذلك، موضحا أن سبب ذلك يرجع إلى التأشيرات والتي تساعد على اللجوء لذلك.

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