نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد عام 2021

04:48 م السبت 29 يناير 2022
نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد عام 2021

رجائي عطية نقيب المحامين

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كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارًا تضمن أن ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2021، يعد اشتراكًا عن عام 2021 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة، فإذا أخرت النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2022، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2022 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2021.

وقال عطية، في نص قراره: بعد الاطلاع على قانون المحاماة وبعد الاطلاع على المادة 20 من قانون المحاماة، وما نصت عليه من أنه "لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين".

وأضاف: وإذ لا يجوز أن يُسْتأدى اشتراك سنوي إلاَّ ممن صرح له بمزاولة المهنة، وهو لا يستطيع أن يزاولها إلا بعد حلف اليمين، لذلك قـررنا ما يلي:

أولا: ما يسدده طالب القيد كاشتراك سنوي، إنما ينصرف بداهة إلى السنة التي يصرح له فيها بممارسة المهنة، ولا يجوز عقلًا أن يؤدي اشتراكًا عن سنة أو سنوات لم يصرح له فيها بعد بممارسة المهنة، وعلى ذلك فإن الاشتراك المسدد مع الطلب هو اشتراك العام الذي يحلف فيه اليمين ويبدأ في ممارسة المهنة.

ثانيا: ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2021 يعد اشتراكًا عن عام 2021 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة، فإذا أخرت النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2022 فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2022 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2022.

ثالثًا: يتم تسوية موقف من حلفوا اليمين عام 2021 على هذا الأساس.​

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