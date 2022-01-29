عام المجتمع المدني.. "الهضيبي" يطالب بتفعيل إدارات حقوق الإنسان وإصدار قانون المحليات

كتب- نشأت علي:

تقدم ياسر الهضيبي، اليوم السبت، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 "عامًا للمجتمع المدني"، داعيًا المجتمع المدني إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد؛ جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.

وأوضح الهضيبي أن مصر لديها إيمان تام بالدور الذي تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ولا تدخر جهدًا في دعمها، من خلال قرارات مباشرة أو تشريعات في هذا الصدد، وإعلان عام 2022 بمثابة انحياز من الدولة واعتراف منها بالدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في الدول الديمقراطية فحسب.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "هذا الإعلان يمثل مسؤولية ضخمة وعبئًا ثقيلًا على تلك المنظمات والمؤسسات والجمعيات، تلك المؤسسات التي عانت طويلًا التهميش بعد أن أفسحت لها الدولة المجال بتوجيهات من رئيس الجمهورية، كما أن اهتمام الدولة المصرية بمنظمات المجتمع المدني نابع من إدراك حقيقي من القيادة السياسية بأهميته وقيمته، وليس نابعًا من الضغوط الدولية وغيرها".

واستكمل الهضيبي: "هذا الإعلان ترجمة حقيقة بأن الدولة المصرية تحترم قوانينها الداخلية وتحترم الدستور وتحترم تعهداتها الدولية، وتؤمن إيمانًا راسخًا بأن المجتمع المصري هو مجتمع خلق ليبقى ولا وجود للدولة المصرية من دونه، خصوصًا أن مؤسسات المجتمع المدني تشكل 20% من رأس المال الاجتماعي".

واقترح عضو مجلس الشيوخ إشراك المجتمع المدني في كل الحوارات والموضوعات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والعمل على تنفيذ الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة ضمن رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، وتسهيل مهامهم في تعزيز حقوق الإنسان، والإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية.

وشدد الهضيبي على ضرورة تفعيل الإدارات القائمة على حقوق الإنسان في الوزارات المختلفة، مع تشجيع مختلف المؤسسات الحكومية على أن يكون لها بعض الأنشطة التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لمتابعة ورصد كل الخطوات على أرض الواقع في هذا الملف من خلال تقرير ربع سنوي يعرض بمختلف وسائل الإعلام من خلال مؤتمر عالمي؛ حتى يرى العالم كله ما يجري على الأرض المصرية من طفرة في هذا الملف على وجه التحديد.