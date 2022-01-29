وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره العراقي لبحث التعاون الثنائي

04:40 م السبت 29 يناير 2022
وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره العراقي لبحث التعاون الثنائي

خلال اللقاء

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كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعباسية، بالدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، والوفد المرافق له وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالوزير العراقي والوفد المرافق له مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتقارب الوجداني بين الشعبين والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من أوجه التعاون لتنشيط العمل المشترك من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل والبرامج المشتركة لتبادل الخبرات في مجال الترميم والتوثيق الأثري وتدريب العاملين بقطاعي السياحة والآثار والاستثمار في تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال بناء المتاحف والتدريب على أحدث آليات إقامتها عن طريق تنفيذ ورش عمل تضم مجموعة من الاستشاريين الهندسيين المصريين والعراقيين خاصة في ظل استعداد العراق لبناء متحفا جديدا، فضلا عن التعاون من أجل محاربة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال استرداد الآثار بما يعمل على الحفاظ على آثار وتراث البلدين، بالإضافة إلى التعرف على التشريعات والتعديلات القانونية التي شهدها القانون المصري لحماية الآثار وخاصة في ظل قيام دولة العراق بتعديل قانون الآثار الخاص بها.

وقد تم الاتفاق على أن تكون أولى هذه الورش العمل المشتركة في مارس المقبل على هامش رئاسة واستضافة مصر للاجتماع الـ 48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية.

كما تطرق اللقاء إلى التأكيد على أهمية العنصر البشري بصفة عامة والعاملين في قطاعي السياحة والآثار بصفة خاصة من خلال إقامة ورش عمل وبرامج مشتركة لتدريب العاملين في القطاعين بالإضافة إلى رفع الوعي السياحي والأثري لمواطني الشعبين وخاصة الأطفال والمتعاملين مع السائحين وأهالي المجتمعات المحيطة بالمواقع الأثرية والسياحية.

وفي نهاية اللقاء حرص الوزيران على تبادل الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء السفير أحمد نايف الدليمي سفير دولة العراق بالقاهرة والدكتور ليث حسن رئيس هيئة الآثار والتراث العراقية، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية والوزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار وعدد من قيادات الوزارتين والسفارة العراقية بالقاهرة.​

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