مصر للطيران: رحلة خاصة إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب غدًا

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "مصر للطيران"، في بيان لها اليوم السبت، إنها ستيسر غدًا خامسة رحلاتها الخاصة إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون، لنقل مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، رحلة رقم 3042 ، بأحدث طائراتها من طراز "بوينج B787-9 Dreamliner "، سعة ٣٠٩ ركاب والمعروفة باسم "طائرة الأحلام"، لدعم منتخب مصر في مباراة الدور ربع النهائي المقامة غدًا الأحد أمام منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية .



تأتي الرحلة في إطار تواصل الشركة ومؤازرتها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا بالكاميرون .