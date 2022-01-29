مصر للطيران: رحلة خاصة إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب غدًا

04:04 م السبت 29 يناير 2022
مصر للطيران: رحلة خاصة إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب غدًا

مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "مصر للطيران"، في بيان لها اليوم السبت، إنها ستيسر غدًا خامسة رحلاتها الخاصة إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون، لنقل مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، رحلة رقم 3042 ، بأحدث طائراتها من طراز "بوينج B787-9 Dreamliner "، سعة ٣٠٩ ركاب والمعروفة باسم "طائرة الأحلام"، لدعم منتخب مصر في مباراة الدور ربع النهائي المقامة غدًا الأحد أمام منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية .

تأتي الرحلة في إطار تواصل الشركة ومؤازرتها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا بالكاميرون .

مصر للطيران الكاميرون مطار ياوندي كرة القدم كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر

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