اشتراطات البناء الجديدة.. 10 توجيهات جديدة من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء

03:40 م السبت 29 يناير 2022
اشتراطات البناء الجديدة.. 10 توجيهات جديدة من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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كتب- يوسف عفيفي:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددا من التوجيهات الجديدة إلى رؤساء الأحياء، بشأن التشديد على تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، والتصدي لأي مخالفات بناء أو تعد على الأراضي الزراعية.

ويرصد "مصراوي" هذه التوجيهات على النحو التالي:

1- ضرورة تكثيف أعمال الرقابة على أعمال البناء.

2- التشديد على عدم السماح بوجود مخالفات بنائية.

3- عدم التعدي على خطوط التنظيم والتعامل الفوري مع أي حالات مخالفة.

4- التوسع في توفير ساحات انتظار السيارات والمواقف الحضارية.

5- منع حالات الانتظار العشوائي للسيارات أعلى الأرصفة والجزر الوسطى.

6- منع المواقف العشوائية لسيارات السرفيس وتوفير أماكن بديلة لعدم التأثير على حالة المرور ومنع التكدسات.

7- ضرورة مراعاة ارتفاعات الأرصفة وسرعة الإنتهاء من رصف وتطوير الشوارع الجانبية والمتفرعات ومنع تراكم ناتج الأعمال.

8- تغطية كابلات الكهرباء وتهذيب الأشجار والنباتات بالجزر الوسطى والحدائق الخاصة بالميادين.

9- إزالة الإعلانات غير المرخصة والعبارات الدعائية على أعمدة الكباري وجدران المنشآت.

10- إزالة الحواجز والأوتاد الحديدية المستخدمة في حجز أماكن انتظار المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.​

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مخالفات بناء الأراضي الزراعية

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