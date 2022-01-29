طقس 48 ساعة.. الأرصاد: 4 ظواهر مسيطرة بينها الأمطار

03:01 م السبت 29 يناير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة على كافة الأنحاء.

ويسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

الأحد:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

الاثنين:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة من 4 في 8 صباحا تقريبا)​

موجة طقس سيئة أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

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