طلب إحاطة بشأن أخطاء الترسيب بمشروع مرسى الصيادين بإدكو

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن مشكلة أخطاء الترسيب في مشروع مرسى الصيادين بإدكو "جونة التراكي"، بعد مرور ما يقرب من 6 سنوات على بدء العمل فيه.

وأشار النائب إلى أن مرسى الصيادين بإدكو "جونة التراكي" كان من المفترض أن يتم بدء العمل به على أسس علمية بداية من تكليف كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بتاريخ 9/10/2016 لعمل الدراسات والتصميم وَفق الأساليب العلمية.

وأوضح زين الدين، في طلب الإحاطة، أنه بتاريخ 22/6/2018 أفادت إدارة الموارد المائية والري "جهاز حماية الشواطئ" بإرجاء البت في المشروع لحين تقديم الجهة الطالبة دراسة اتزان خط الشاطئ باستخدام نموذج أحادي الأبعاد.

وطالب زين الدين باستدعاء المسؤولين بالحكومة لإيجاد حلول فورية بكيفية معالجة أخطاء الترسيب في مشروع مرسى الصيادين بإدكو "جونة التراكي".

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تحديد موعد زمني للانتهاء من الأعمال وتجهيزه للافتتاح ودخول الميناء الخدمة، في أسرع وقت لإسعاد الصيادين الذين طال انتظارهم هذا المشروع.​