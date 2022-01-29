مصر للطيران توجه نداءً للمسافرين إلى نيويورك

01:47 م السبت 29 يناير 2022
مصر للطيران توجه نداءً للمسافرين إلى نيويورك

مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران انتظام رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار جون كينيدي بنيويورك، وذلك اعتبارا من غدٍ الأحد، بعد أن توقفت اليوم السبت لسوء الأحوال الجوية بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وطالبت شركة مصر للطيران المسافرين بين القاهرة ونيويورك بمراجعة حجوزاتهم ومتابعة حالة الرحلات من خلال مركز الاتصالات 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران بمصر وحول العالم.

مصر للطيران نيويورك المسافرين إلى نيويورك مطار القاهرة مطار جون كينيدي

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