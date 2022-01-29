رئيس جهاز خليج السويس تتفقد أعمال الطرق بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة

01:46 م السبت 29 يناير 2022
رئيس جهاز خليج السويس تتفقد أعمال الطرق بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة

أعمال الطرق بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة

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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية لطريق C3 وطريق C1 بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة، يرافقها مسئولو الجهاز والمشروع، وذلك للتأكد من مدى مطابقة تنفيذ الطبقة الأسفلتية للمواصفات المطروحة لتلك الأعمال.

وخلال الجولة، شددت المهندسة أسماء مخلوف، على ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالمواصفات والجودة المطلوبة.

وفي ذات السياق، التقت المهندسة أسماء مخلوف، بممثلي المكتب الاستشاري المسند له دراسة تصميم المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى للمدينة، وذلك لمناقشة الدراسات التصميمية لأعمال المرافق الخاصة بالمرحلة العاجلة ٣٠٠ فدان بمدينة السويس الجديدة.

وخلال الاجتماع، أوصت أسماء مخلوف، بسرعة قيام المكتب الاستشاري بدراسة الملاحظات التي تم مناقشتها في الاجتماع وتقديمها للجهاز في أسرع وقت، مؤكدة على أن الجهاز لا يدخر جهداً لسرعة تنمية المدينة.​

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أعمال الطرق أسماء مخلوف جهاز خليج السويس

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