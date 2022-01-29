حالة الطقس الأحد.. رمال مثارة وأمطار وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء غدا الأحد.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، إن هذه الظواهر تسيطر على مناطق الجمهورية غدا وفق التالي:

طقس القاهرة الكبرى

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة وصقيع ليلا على القاهرة الكبرى،نشاط للرياح قد تكون مثيرة للأتربة.

طقس الوجه البحري

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط رياح.

طقس السواحل الشمالية

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

- يسود طقس غائم إلى جانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط رياح، وأمطار بنسبة 40% ووجود رمال مثارة.

طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

طقس شمال الصعيد

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل حد الصقيع.