أبراج النيل ماسبيرو.. وزير الإسكان يكشف تفاصيل المشروع ومساحته

01:00 م السبت 29 يناير 2022
أبراج النيل ماسبيرو.. وزير الإسكان يكشف تفاصيل المشروع ومساحته

عاصم الجزار وزير الإسكان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومساحات ترفيهية (نادي صحي - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة).

وأضاف الجزار، في بيان، اليوم السبت، أن المشروع يضم أيضًا مسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

وتابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجاري تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياسي.

عاصم الجزار وزير الإسكان أبراج النيل ماسبيرو أبراج سكنية مثلث ماسبيرو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| ناقشا سد النهضة.. تفاصيل لقاء السيسي بالرئيس السنغالي اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا