إزالات الدائري.. وزير النقل: الانتهاء من تعارضات كوبري محور الفريق العرابي

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من المسئولين المعنيين، أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والذي يمتد من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وحتى محور سعد الدين الشاذلي.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى محور الفريق العرابي (الطوارئ سابقا)، حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى المحور، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد إنهاء الإزالات المتعارضة؛ وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام، وكذلك تطوير ورفع كفاءة محور الفريق العرابي أسفل التقاطع.

كما تضمنت جولة الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه المرور على كوبري (عدلي منصور) بمنطقة موقف العاشر، الذي تم تشغيله ويبلغ طوله 1250 مترا وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات، ويسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها قبل تشغيل الكوبري؛ بحيث يخدم الحركة المرورية للقادم من التجمع والقاهرة الجديدة إلى مسطرد والطريق الزراعي أعلى طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم الانتهاء من أعمال التوسعة في المسافة من أوتوستراد المعادي، مرورا بطريق السخنة؛ فالقاهرة الجديدة؛ فطريق القاهرة - السويس؛ فطريق القاهرة – الإسماعيلية؛ فطريق بلبيس الصحراوي؛ فمنطقة وكوبري (عدلي منصور)، ثم مدينه السلام؛ فمنطقة المرج والخصوص، حتى طريق شبرا - بنها الحر، ومحور الفريق العصار ، لافتا إلى أن القوس الجنوبي الغربي من أوتوستراد المعادي وحتى المريوطية جار التنفيذ بأقصى المعدلات لإنهائه في الموعد المخطط.

وأضاف وزير النقل أنه يتم حاليا رفع كفاءة الطريق بالكامل، من خلال عمل طبقات أسفلتية، لرفع كفاءة السطح واستعدال المناسيب؛ حيث سيصبح الطريق، بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير الشامل له، طريقا عالميا، بالإضافة إلى أنه جار الانتهاء من مشروع إنارة الطريق الدائري بأعمدة "الهاي ماست"، وجار تنفيذ منظومة ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.​