بديل الميكروباص.. وزير النقل يكشف عدد حارات الدائري بعد تنفيذ الأتوبيس الترددي

11:47 ص السبت 29 يناير 2022
بديل الميكروباص.. وزير النقل يكشف عدد حارات الدائري بعد تنفيذ الأتوبيس الترددي

الاتوبيس الترددي

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كتب- محمد نصار:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم البدء في تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع "BRT"، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها.

وأضاف وزير النقل، خلال جولة لرئيس الوزراء لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري، اليوم السبت، أن المحطات تشمل: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعي، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات "BRT"؛ ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب، الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

وأشار وزير النقل إلى أن هناك عددا من التحالفات العالمية المهتمة، بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات "BRT"، موضحا أنه سيتم الاستغلال الإعلاني والاستثماري الأمثل لكافة محطات "BRT".

ومن المقرر أن يكون الأتوبيس الترددي بديلا لسيارات الميكروباص على الدائري، حيث يوفر وسيلة نقل عصرية وآمنة وسريعة وصديقة للبيئة​

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