2700 جنيه شهريا.. ما مصير العاملين بالقطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، عن موقف ومصير العاملين في القطاع الخاص بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد المقدر بـ2700 جنيه أسوة بالحكومة.

وقال البدوي، لمصراوي، اليوم السبت، إن اتحاد عمال مصر والمجلس القومي للأجور، سيعقدان اجتماعاً قريباً لمناقشة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في القطاع الخاص، على غرار الحكومة.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن اتحاد عمال مصر، سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة خلال العام الجاري والمقررة في 30 يوليو 2022، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي.

وتابع البدوي: خلال الفترة المقبلة سنعقد مع القطاع الخاص جلسات تمهيدية قبل الجلسة التي سيتم فيها إقرار الحد الأدنى للأجور الجديد؛ لأن هناك شركات كثيرة من القطاع الخاص طبقت الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 2400 جنيه؛ لكن سننظر في موقف الشركات التي لم تطبق.

وذكر نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن كل عمال مصر سيستفيدون من القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي، باعتبار أن من لم يستفد برفع الحد الأدنى للأجور سيستفيد من العلاوات الموجودة، قائلًا: "كل عمال مصر هتستفيد".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه.

- الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

- الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 18 مليار جنيه.

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