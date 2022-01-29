رئيس الوزراء يتفقد أعمال توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

10:45 ص السبت 29 يناير 2022
رئيس الوزراء يتفقد أعمال توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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كتب- محمد محمود:

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتنفذ وزارة النقل أعمال التوسعة بزيادة عدد الحارات وإنشاء مسار الأتوبيس الترددي وذلك على طول 105 كم.

وسيكون الأتوبيس الترددي بديلا للميكروباص على الدائري، حيث يوفر وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة.​

مصطفى مدبولي توسعة الطريق الدائري القاهرة الكبرى وزارة النقل مسار الأتوبيس الترددي

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