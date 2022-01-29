رئيس الوزراء يتفقد أعمال توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

كتب- محمد محمود:

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتنفذ وزارة النقل أعمال التوسعة بزيادة عدد الحارات وإنشاء مسار الأتوبيس الترددي وذلك على طول 105 كم.

وسيكون الأتوبيس الترددي بديلا للميكروباص على الدائري، حيث يوفر وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة.​