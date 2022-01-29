التنمية المحلية: "مشروعك" وفر 20 ألف فرصة عمل خلال ديسمبر 2021

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" نفذ 2000 مشروع صغير ومتوسط خلال شهر ديسمبر 2021 في مختلف محافظات الجمهورية بإجمالي قروض تصل إلى 400 مليون جنيه وساهم في توفير 20 ألف فرصة عمل للشباب.

ووجه الوزير القائمين على "مشروعك" بضرورة تكثيف حملات التوعية في المحافظات بالمميزات والتسهيلات التي يقدمها البرنامج لتشجيع الشباب على التقدم لتنفيذ مشروعات صغيرة خاصة مع أهمية تبني هذه المشروعات التي تلبي احتياجات سوق العمل وتبرز أفكار الشباب الإبداعية وتساعد في زيادة النمو الاقتصادي.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور فعال في اقتصاديات جميع الدول المتطورة، مؤكدا على أن هذه المشروعات هي العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة سواء متقدمة أو نامية لقدرتها على توفير فرص عمل مستدامة وزيادة التنوع الاقتصادي والتنافسية وبالتالي المساهمة بشكل مثالي في حل مشكلات البطالة.

وقال شعراوي إن وزارة التنمية المحلية تشجع الشباب في المحافظات على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مختلف المجالات حيث المشروعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار اللواء شعراوي إلى أن "مشروعك" هو أحد المبادرات الجادة التي استفادت من مميزات مبادرة البنك المركزي لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعائد 5%، مؤكدا على أن برنامج "مشروعك" نجح منذ انطلاقه في توفير 1.3 مليون فرصة عمل للشباب في مختلف المحافظات من خلال تنفيذ 188 ألف مشروع بإجمالي قروض تصل إلى 22.2 مليار جنيه.

وكشف شعراوي أن "مشروعك" ساهم في تحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات بمحافظات الصعيد والوجه القبلي حيث حقق معدلات نمو عالية من خلال تنفيذ 99 ألف مشروع صغير بإجمالي قروض 11.5 مليار جنيه، وساهمت المشروعات في توفير 595 ألف فرصة عمل للشباب، لافتا إلى أن محافظة المنيا هي الأعلى تنفيذا في عدد المشروعات بمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ 21.4 ألف مشروع بإجمالي قروض 2.5 مليار جنيه وفرت فرص عمل تصل إلى 136 ألف فرصة، تليها محافظة سوهاج والتي نفذت 19.5 ألف مشروع بإجمالي قروض 2.2 مليار جنيه وفرت من خلالها 120 ألف فرصة عمل، ثم محافظة أسيوط التي نفذت 13 ألف مشروع بإجمالي قروض 1.6 مليار جنيه وفرت من خلالها 39 ألف فرصة عمل.

وطالب اللواء محمود شعراوي الراغبين من الشباب والمرأة بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة بالتوجه لأقرب وحدة محلية في محافظاتهم وتقديم طلب لوحدة "مشروعك" للحصول على قرض من خلال البنوك المشاركة في "مشروعك"، موضحا أنه تم توفير 260 مقرا على مستوى 27 محافظة.

وقال إن "مشروعك" يقدم عدة تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل المصريين في جميع المحافظات.​