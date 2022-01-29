الأرصاد الجوية تكشف سبب تسمية العواصف بأسماء نسائية

12:43 ص السبت 29 يناير 2022
الأرصاد الجوية تكشف سبب تسمية العواصف بأسماء نسائية

الدكتور محمود شاهين

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السر وراء تسمية العواصف والتقلبات الجوية بأسماء نسائية والتي كان آخرها العاصفة هبة، والتي ضربت مصر والعديد من الدول المجاورة لها خلال الأيام الماضية، وتسببت في موجة من الطقس السيء.

وخلال شاهين، مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الجمعة، أوضح شاهين أن المسميات الخاصة بالعواصف والتقلبات الجوية كانت مرتبطة بأحداث سياسية، ولكي يتم فصلها عن تلك الأحداث تم الاستعانة بالأسماء النسائية، فالعواصف متقلبة مثل السيدات.

وأكدت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة هبة انتهت تمامًا، فالمنخفض الجوي الذي تعرضت له مصر كان ذروته الأربعاء الماضي، وبدأت الأحوال الجوية تتحسن ودرجات الحرارة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، موضحة أنه من المتوقع أن تهطل الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وتمتد إلى القاهرة.

الدكتور محمود شاهين الهيئة العامة للأرصاد الجوية عمرو أديب الطقس السيء

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