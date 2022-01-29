القوى العاملة: تعيين 900 شاب منهم 21 قادرون باختلاف في أسيوط

كتب– أسامة علي:

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 917 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 21 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2393 شابًا منهم 42 "قادرون باختلاف"، فضلًا عن إصدار 1314 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم علي حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا، بواقع 807 آلاف جنيه، لـ1522 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 61 عاملًا جديدًا وإصدار كارنيهات لهم.

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