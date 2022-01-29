الذكاء الاصطناعي يجذب الجمهور لجناح الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب

02:00 ص السبت 29 يناير 2022
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(مصراوي):

شهد جناح الطفل فى ثاني أيام الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا متعاظماً حيث جذبت التكنولوجيا الحديثة الرواد ونجحت فى إبهارهم بعد أن أتاحت لهم مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية معرض الطفل بالدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد، وفق بيان صادر عن وزارة الثقافة.

وارتسمت البهجة على وجوههم وهم يمارسون العديد من الأنشطة تنوعت بين الرسم والتلوين والكروشيه إلى جانب حضور عروض الاراجوز وورش الحكي التفاعلية والغناء.

وكان المشهد البارز منذ بدء اليوم الثانى فى عمر هذه الدورة من المعرض التزام الجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية بإجراءات الدخول التى تم اعتمادها وتطبيق الوسائل الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا بدقة فى صورة حضارية تؤكد ارتفاع الوعى العام.

معرض القاهرة الدولي للكتاب الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الحديثة وزارة الثقافة

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