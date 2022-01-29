إزالات المحور.. نائبة إمبابة لمصراوي: زيادة 20% في تعويضات المواطنين

(مصراوي):

كشفت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة تفاصيل قضية إزالات توسعات محور 26 يوليو على جانبي الطرق في إمبابة وأوسيم، مؤكدة أن هناك اجتماعات مكثفة بين نواب الدائرة وكافة الجهات التنفيذية ذات الشأن بالقضية.

وقالت الديب في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن هناك تحركات على أرض الواقع من قبل النواب بشأن توضيح الأمور للأهالي ولكن للأسف المعلومة حتى اللحظة غير كاملة نظرًا لقيام هيئة المساحة بحصر الأماكن والمنازل التي سيتم إزالتها في طريق التوسعات.

وأضافت أن التعويضات التي تتحدث عنها الحكومة لا تختلف كثيرًا عما تقوم به في مثل هذه الإجراءات، وبحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن التعويض يجب أن يكون نفس سعر اليوم سواء للأراضي أوالشقق.

ولفتت إلى أنها تحدث مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن التعويضات وقال لها إن الحكومة جاهزة لكافة الاحتمالات، موضحة أن مسألة شقة مقابل شقة غير مطروحة من قبل الحكومة وإنما من يريد أن يتقدم وسيكون له أولوية في شقق الحكومة.

وأوضحت أن الحكومة ستدفع 25 ألف جنيه عن كل حجرة للساكن في الوحدة التي ستكون ضمن الإزالة، حتى يقوم بتأجير شقة خارج المنزل ومن ثم يتم بعد ذلك تعويضات عن الشقة نفسها حسب المساحة والتشطيب، مؤكدة أن كل الخيارات متاحة بالتوافق بين الحكومة والمواطنين.

ونفت الديب وجود حصر بعدد محدد للمنازل أو المواطنين الذين سيتم إزالتهم من هذه المناطق، مشيرة إلى أن الوضع مازال تحت الدراسة من قبل هيئة المساحة والجهات التنفيذية.

وأشارت إلى أن الحكومة تدرس كل الخيارات وستكون دائمًا محافظة على حقوق المواطنين وتستمع إلى البدائل، موضحة أن الحكومة وضعت خريطة أولية للمشروع ويتم دراستها وتفادت خلالها العديد من المنازل والمنشآت وعوضتها بأراضي خالية من المنازل من أجل عدم ضرر الكثرين من هذه المشروعات.

وكشفت أن التوسعات ستشمل الربط بين المحور والدائري وأحمد عرابي ومثلث بشتيل وغيرها من الأماكن التي تمثل انفراجة مرورية في هذه المناطق.

وشددت الديب على أنه لا ظلم لأحد خلال هذه التوسعات في إزالات محور 26 يوليو، منوهة إلى أن خبراتها مع مثل هذه الأمور تؤكد أنها نقلة حضارية للمنطقة وأهالي وليس على حساب أحد لأن التعويضات عادلة وبنفس السعر، كما سيتم نقل المواطنين إلى أماكن أفضل من الناحية المعيشية.

وطالبت أهالي المنطقة بضرورة الهدوء والاستماع لصوت العقل، مؤكدة أنها لن تترك أبناء إمبابة في كافة الظروف ولكن التنمية حقيقة لابد من استقبالها حتى وأن كانت على حساب بعضنا البعض، لأن ذلك هو مستقبل أبناء وشباب المنطقة ويجب علينا جميعا التعاون مع الحكومة.