القطن وشتلات القصب.. أبرز أنشطة "الزراعة" في أسبوع (إنفوجرافيك)

01:00 ص السبت 29 يناير 2022
القطن وشتلات القصب.. أبرز أنشطة "الزراعة" في أسبوع (إنفوجرافيك)

القطن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب– أسامة علي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجرافيك الأسبوعي" في نسخته رقم 75، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 21 إلى 27 يناير الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وألقى الإنفوجرافيك الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

5272837567_326250139545413_6097051539174134508_n231

القطن شتلات القصب مركز المعلومات الصوتية والمرئية وزارة الزراعة

الخبر التالى:

الصحة: استقبال 4 ملايين جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل 2007 حالة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا