"الإياتا": كورونا أصبح مرضًا متوطّنًا.. وعلى الحكومات رفع قيود السفر

كتب- محمد عبيد:

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" حكومات الدول إلى تسريع وتيرة تخفيف القيود المفروضة على السفر، في ضوء تحول كوفيد-19 إلى مرض "متوطّن"، وطالب بإزالة جميع المعوقات أمام حركة السفر (بما فيها الحجر الصحي والاختبارات) للمسافرين الحاصلين على أحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وإتاحة فرص السفر دون الحاجة للحجر الصحي للمسافرين غير الحاصلين على اللقاح، والذين يحملون نتيجة سلبية لاختبار المستضد صادرة قبل المغادرة، وإلغاء حظر السفر، وتسريع وتيرة تخفيف القيود المفروضة نظراً للدور الثانوي للمسافرين في انتشار كوفيد-19.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: "تتزايد الآراء والأدلة العلمية المعارضة لفرض القيود وحظر السفر على المسافرين للحد من انتشار كوفيد-19، بعد ظهور متحور أوميكرون، وإثبات عدم فعالية القيود المفروضة على السفر"، كما أن انتشار المتحور في جميع أنحاء العالم يعني أن السفر لا يعزز خطر الأزمة الصحية على العموم، مما يؤكد عدم فائدة المليارات التي تم إنفاقها على اختبارات كوفيد-19 للمسافرين، والتي كان من الأجدى توظيفها في دعم جهود توزيع اللقاحات أو تعزيز منظومات الرعاية الصحية.

وتابع والش: "تشير كل الدلائل إلى أن كوفيد-19 بات مرضًا متوطنًا يمكن للإنسان التعايش معه من خلال الأدوات التي تتيح له السفر وممارسة حياته الطبيعية، بما فيها اللقاحات والأدوية العلاجية، بالإضافة إلى زيادة المناعة لدى البشر، وينسجم هذا التوجه مع نصيحة خبراء الصحة العامة بنقل تركيز السياسات من حماية الفرد إلى حماية المجتمع الأوسع نطاقاً، فمن الضروري أن تتخذ الحكومات وقطاع السفر التدابير اللازمة لهذا التوجه الجديد وإزالة الإجراءات المفروضة لمنع السفر".