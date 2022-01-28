البحوث الفلكية يعلن موعد ميلاد هلال شهر رجب

(مصراوي):

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقًا للحسابات الفلكية فأن هلال شهر رجــــب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعــة والدقيقة 46 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثــــاء المقبل الموافق 29 من جمــادى الآخـــرة 1443هـ، والموافق 1/2/2022.

وبحسب تصريحات للقاضي، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (15 – 19 دقيقة).