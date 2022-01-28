أول تعليق من وزيرة الهجرة بشأن عودة جثمان "زينب المرشدي" من اليابان

(مصراوي):

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج على عودة جثمان الراحلة الصحفية "زينب المرشدي منتصر" شقيقة الفنانة القديرة سهير المرشدي من العاصمة اليابانية طوكيو.

تعليق وزيرة الهجرة على وفاة زينب المرشدي

وقالت الوزيرة في منشور عبر صفحتها الموثقة في "فيسبوك" تحت عنوان "عن عودة جثمان الراحلة زينب المرشدي منتصر من طوكيو": "بمجرد علمي من زميلتي العزيزة الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بواقعة الوفاة، وبعد اتصالي بالفنانة القديرة سهير المرشدي، بدأ العمل فورًا وبالتنسيق مع سفارتنا في طوكيو لعودة الجثمان إلى أرض الوطن، وأرغب في توضيح بعض النقاط".

وفاة زينب المرشدي في مدينة أوكاياما اليابانية

وأضافت الوزير: "رغم أن واقعة الوفاة كانت في مدينة أوكاياما حوالي 10 ساعات برًا من طوكيو، إلا أن الاتصالات لم تنقطع مع ابن الفقيدة الدكتور صلاح الدين عزالدين، حتى وصول الجثمان إلى طوكيو اليوم، وتم إنهاء كافة المعاملات الورقية سواء اليابانية أو المصرية، والصلاة على الفقيدة".

عودة جثمان زينب المرشدي على متن أول رحلة طيران

وأوضحت: "في ضوء ما تقوم به اليابان من إجراءات احترازية وسياسات للإغلاق، فإن أول حجز متاح في الطيران الدولي هو الأول من فبراير على الخطوط الإماراتية.

وتابعت: "أتواصل يوميًا مع الفنانة القديرة -سهير المرشدي- لإطلاعها أولًا بأول بالتطورات، علمًا بأن فور إخطارنا بوجود أي حجز مفتوح قبل الأول من فبراير، ستقوم السفارة مشكورة باتخاذ اللازم".

حنان مطاوع تنعى خالتها زينب المرشدي

وكانت الفنانة حنان مطاوع أعلنت وفاة خالتها شقيقة الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، عبر صفحتها الخاصة في "فيسبوك"، وكتبت مطاوع على صفحتها: "رحيل أغلى الناس خالتي وأمي الثانية وصديقتي الأولى (ماما زيزي) زينب المرشدي منتصر، صاحبة فضل كبيير عليا وصاحبة مكانة خاصه في روحي، الله يرحمها ويصبر ماما، إلى لقاء قريب حبيبتي في رعاية الرحمن الرحيم".

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