قرار عاجل من مصر للطيران بشأن رحلتها غدًا إلى نيويورك

08:19 م الجمعة 28 يناير 2022
قرار عاجل من مصر للطيران بشأن رحلتها غدًا إلى نيويورك

مصر للطيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبيد:

قررت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، بشكل عاجل إلغاء رحلتها رقم MS985، التي من المقرر مغادرتها غدًا السبت إلى مدينة نيويورك الأمريكية، بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالبت شركة مصر للطيران المسافرين بين القاهرة ونيويورك غدًا السبت، تعديل حجوزاتهم ومتابعة حالة الرحلات من خلال مركز الاتصالات 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران بمصر وحول العالم.

مصر للطيران رحلات نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك

الخبر التالى:

الأرصاد: الصقيع يبدأ بمجرد زوال آشعة الشمس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا