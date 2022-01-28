قرار عاجل من مصر للطيران بشأن رحلتها غدًا إلى نيويورك

كتب- محمد عبيد:

قررت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، بشكل عاجل إلغاء رحلتها رقم MS985، التي من المقرر مغادرتها غدًا السبت إلى مدينة نيويورك الأمريكية، بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالبت شركة مصر للطيران المسافرين بين القاهرة ونيويورك غدًا السبت، تعديل حجوزاتهم ومتابعة حالة الرحلات من خلال مركز الاتصالات 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران بمصر وحول العالم.