الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل: 3 ظواهر جوية مسيطرة

كتب– أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد، حالة الطقس المتوقعة من السبت 29 يناير إلى الأربعاء 3 فبراير2022، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء ويتكون الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاط الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2 : 3) درجة مئوية.

السبت 20 يناير 2013:

شبورة مائية تكون على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة

الأحد 30 يناير 2022:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الاثنين 31 يناير:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 11 فبراير 2022:

شبورة مائية علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء والخميس 2 و3 فبراير 2022:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة .



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