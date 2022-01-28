تنبيه عاجل من وزير التعليم بشأن منهج إنجليزي الثانوية العامة

07:03 م الجمعة 28 يناير 2022
تنبيه عاجل من وزير التعليم بشأن منهج إنجليزي الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

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كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النسخة الرسمية من منهج اللغة الإنجليزية للترم الثاني للصف الثالث الثانوي، ستكون متاحة على منصات بنك المعرفة يوم الثلاثاء أول فبراير 2022.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته الشخصية عبر "فيسبوك": "كل ما يتم تداوله نسخ قديمة قبل المراجعات الدورية ولا مرجعية لها".

طارق شوقي منهج اللغة الإنجليزية الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي

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