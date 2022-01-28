اختيار عميد الأدب العربي طه حسين شخصية محورية في معرض أبوظبي للكتاب

06:17 م الجمعة 28 يناير 2022
اختيار عميد الأدب العربي طه حسين شخصية محورية في معرض أبوظبي للكتاب

طه حسين

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(مصراوي):

أعلن الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، اختيار عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي للكتاب الذي سيقام خلال شهر مايو المقبل.

وقال بن تميم في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم بالقاهرة: "يمثل طه حسين شخصية ملهمة ذات ثقل عربي ودولي، نظرا لأن الإرث الثقافي والأدبي الذي تركه يمثل تراثا هائلا يجب أن نستفيد منه وتستفيد منه الأجيال المقبلة".

وأضاف: "لن تقف الفعاليات عند حدود معرض أبوظبي، باعتبار طه حسين شخصية محورية للمعرض، وإنما سنبدأ من الآن، وستمتد الفعاليات إلى ما بعد المعرض".​

طه حسين معرض أبوظبي للكتاب علي بن تميم مركز أبوظبي للغة العربية

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